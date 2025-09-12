El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

A Santi Rodríguez se le escapó la victoria en su primer duelo contra Berta Collado en La Pista. Sin embargo, después ha conseguido dos plenos que le han consolidado como nuevo musiquito de Pasapalabra, como le gusta decir a Roberto Leal. En el pasado programa, acertó a la primera la canción ‘Sin documentos’, de Los Rodríguez.

Esta vez, el cómico ha proclamado que ‘Las chicas son guerreras’ para sumar cinco segundos al marcador de Manu. Ni lo ha dudado cuando ha sonado el primer fragmento de este tema del año 1981. Su rival se ha quedado alucinada cuando Roberto ha confirmado el acierto.

“Incontestable”, ha asegurado el presentador sobre lo bien que lo ha hecho Santi. El resto de la mesa también se ha sorprendido con su rapidez para dar con la canción. ¡No te lo pierdas en el vídeo!