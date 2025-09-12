Antena 3 LogoAntena3
12 de septiembre

El acierto "incontestable" de Santi Rodríguez al asegurar que 'Las chicas son guerreras'

El cómico ha conseguido ha dejado a todos asombrados con esta victoria en La Pista, su segundo pleno consecutivo.

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

Alberto Mendo
Publicado:

A Santi Rodríguez se le escapó la victoria en su primer duelo contra Berta Collado en La Pista. Sin embargo, después ha conseguido dos plenos que le han consolidado como nuevo musiquito de Pasapalabra, como le gusta decir a Roberto Leal. En el pasado programa, acertó a la primera la canción ‘Sin documentos’, de Los Rodríguez.

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

Esta vez, el cómico ha proclamado que ‘Las chicas son guerreras’ para sumar cinco segundos al marcador de Manu. Ni lo ha dudado cuando ha sonado el primer fragmento de este tema del año 1981. Su rival se ha quedado alucinada cuando Roberto ha confirmado el acierto.

“Incontestable”, ha asegurado el presentador sobre lo bien que lo ha hecho Santi. El resto de la mesa también se ha sorprendido con su rapidez para dar con la canción. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

