Los coaches revelan cómo será la competición en La Voz 2025: "Soy el que más rápido superbloquea"

La nueva temporada de La Voz arranca el próximo 19 de septiembre y no solo llega cargada de talento y emoción, también de momentos divertidos protagonizados por los coaches. Antes del gran estreno, Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López participaron en un juego muy especial: “¿Quién es más probable que…?”, donde revelaron cómo creen que será su competición durante las Audiciones a ciegas.

Cuando les preguntamos quién se girará más rápido para pulsar el botón, Yatra no dudó: “Yo soy el que maneja los mejores tiempos en general”. Aunque añadió con humor: “No sé quién va más rápido, pero sí sé quién se va a voltear mejor”.

En cuanto al superbloqueo, Malú lo tuvo claro: “Este señor”, dijo señalando a Pablo López. Él, entre risas, se defendió: “Todos superbloquean mucho, pero yo seré el que más rápido tira de eso”. La propia Malú también bromeó asegurando que siempre está bloqueada.

¿Y quién se picará más si pierde a un talent? Pablo no dudó en confesarlo: “¡Yo!”, dejando claro que la competición entre coaches volverá a estar muy viva esta temporada.

¿Y quién creen que pueden convencer a un talent solo con una mirada? ¡Descubre sus respuestas en el vídeo de arriba!