Los coaches revelan cómo será la competición en La Voz 2025: "Soy el que más rápido superbloquea"
Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López han demostrado su complicidad en un divertido juego antes del estreno de La Voz 2025. ¡Estreno de la nueva temporada el 19 de septiembre en Antena 3!
La nueva temporada de La Voz arranca el próximo 19 de septiembre y no solo llega cargada de talento y emoción, también de momentos divertidos protagonizados por los coaches. Antes del gran estreno, Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López participaron en un juego muy especial: “¿Quién es más probable que…?”, donde revelaron cómo creen que será su competición durante las Audiciones a ciegas.
Cuando les preguntamos quién se girará más rápido para pulsar el botón, Yatra no dudó: “Yo soy el que maneja los mejores tiempos en general”. Aunque añadió con humor: “No sé quién va más rápido, pero sí sé quién se va a voltear mejor”.
En cuanto al superbloqueo, Malú lo tuvo claro: “Este señor”, dijo señalando a Pablo López. Él, entre risas, se defendió: “Todos superbloquean mucho, pero yo seré el que más rápido tira de eso”. La propia Malú también bromeó asegurando que siempre está bloqueada.
¿Y quién se picará más si pierde a un talent? Pablo no dudó en confesarlo: “¡Yo!”, dejando claro que la competición entre coaches volverá a estar muy viva esta temporada.
