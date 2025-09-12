Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 12 de septiembre

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

Los dos concursantes han disputado uno de sus duelos más competidos y emocionantes, y también uno de los de mayor nivel, jugando por un bote de 2.116.000 euros.

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Tensión, suspense, estrategia… ¡al más alto nivel! Es lo que se ha visto en este duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, aunque por momentos parecía que se trataba más bien de una tanda de penaltis. Los dos han puesto un broche espectacular al último programa con el cuarteto de invitados formado por de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito, despedidos por el poema que ya es tradición del concursante madrileño.

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Rosa ha comenzado El Rosco con una gran cantidad de segundos y con una ventaja de sólo dos sobre Manu, lo que también demostraba que antes habían estado también excelentes en las pruebas. El cara a cara ha estado competido, aunque se ha producido una inusitada igualdad total cuando han llegado a la X, los dos a la vez y con 17 aciertos.

Ambos han hecho un turno de tres letras en verde para terminar la primera vuelta con 20. Y, después, iban turnándose cada acierto para seguir empatados: a 21, a 22…, ¿y a 23? Manu ha dado ese paso de quedarse a dos del bote de 2.116.000 euros y se ha plantado. Le tocaba a Rosa dar la réplica para, al menos, evitar la Silla Azul. ¡Revive este intenso duelo y descubre su final!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”
Mejores momentos | 12 de septiembre

El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’
Mejores momentos | 12 de septiembre

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

Beatriz Cortázar
Nos lo cuenta

Beatriz Cortázar: "Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias"

Se han publicado las memorias de Mar Flores, donde esta cuenta, entre otras cosas, cómo se despidió de Fernando Fernández-Tapias antes de morir. Sin embargo, Beatriz Cortázar ha hablado con el entorno de la viuda del empresario, Nuria González, que tiene una versión diferente de la historia.

Sal
NUTRIMAN

La sal oculta oculta de lo que comemos: ¿qué alimentos llevan sal y no lo sabemos?

En España, consumimos el doble de la sal recomendada por la OMS. Muchas personas no saben que ciertos alimentos llevan sal sin saberlo y terminan con la tensión por las nubes. ¡Nutriman nos cuenta por qué!

Elsa Anka

Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

Mercado negro de ansiolíticos

El mercado negro de los ansiolíticos y antidepresivos: así es el modus operandi de los vendedores ilegales

Viudez

Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"

Publicidad