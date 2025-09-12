Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

Tensión, suspense, estrategia… ¡al más alto nivel! Es lo que se ha visto en este duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, aunque por momentos parecía que se trataba más bien de una tanda de penaltis. Los dos han puesto un broche espectacular al último programa con el cuarteto de invitados formado por de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito, despedidos por el poema que ya es tradición del concursante madrileño.

Rosa ha comenzado El Rosco con una gran cantidad de segundos y con una ventaja de sólo dos sobre Manu, lo que también demostraba que antes habían estado también excelentes en las pruebas. El cara a cara ha estado competido, aunque se ha producido una inusitada igualdad total cuando han llegado a la X, los dos a la vez y con 17 aciertos.

Ambos han hecho un turno de tres letras en verde para terminar la primera vuelta con 20. Y, después, iban turnándose cada acierto para seguir empatados: a 21, a 22…, ¿y a 23? Manu ha dado ese paso de quedarse a dos del bote de 2.116.000 euros y se ha plantado. Le tocaba a Rosa dar la réplica para, al menos, evitar la Silla Azul. ¡Revive este intenso duelo y descubre su final!