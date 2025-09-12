Margarita Robles desacredita a Netanyahu tras sus acusaciones a España: "No es quién para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció por sorpresa la mañana del lunes. Lo hacía para anunciar un paquete de 9 nuevas medidas contra Israel, por sus acciones contra la población civil en Palestina y tratar de persuadir al Gobierno de Netanyahu de desistir en ellas.

Dos días después de la reacción de España, que parece encabezar la oposición a las acciones de Israel contra los civiles gazatíes, llegaba el turno de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recogía el testigo y anunciaba que la Unión Europea suspendía parcialmente el acuerdo de cooperación comercial con Israel, así como que propondrá sanciones contra altos cargos del Gobierno de este país y personas implicadas en acciones contra civiles palestinos.

Sánchez en su rueda de prensa aludía a la no posesión de armas nucleares por parte de España, y con ello a la dificultad de que pudiera ejercer una disuasiónmayor. No tardaba en emitir su respuesta el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acusaba a España de "amenazas genocidas contra el único Estado judío del Mundo".

Tergiversaciones, atrocidades y lecciones

Margarita Robles era clara. La ministra de Defensa aseguraba que Israel ha vulnerado el derecho internacional en reiteradas ocasiones y sobre Netanyahu consideraba que no es quién para dar lecciones dadas las "atrocidades" que denunciadas en Gaza.

"Lo que quería decir el presidente Sánchez está muy claro y no hay que tergiversarlo", afirmaba Robles, que ponía sobre la mesa que la capacidad de España para aportar soluciones al conflicto en Palestina no pasan "por el punto de vista bélico".

"No es precisamente Netanyahu la persona legitimada para dar lecciones a nadie, cando está cometiendo las atrocidades que está cometiendo en Gaza", sentenciaba la ministra, que más adelante tachaba de "execrables" las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel contra la población de la franja de Gaza.

¿Piedras contra el propio tejado?

Según informaciones de ABC, las medidas anunciadas por Sánchez provocarán retrasos en la actualización y renovación de las Fuerzas Armadas.

Margarita Robles rechazaba que se produzcan perjuicios derivados de la cancelación de contratos y aludía a que de Israel principalmente se importaba material tecnológico y "nunca se han vendido especialmente armas" a este país. Anunciaba un esfuerzo del Ministerio para sustituir ese equipamiento con proveedores de la industria española.

