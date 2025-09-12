Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DEFENSA

Margarita Robles desacredita a Netanyahu tras sus acusaciones a España: "No es quién para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"

La ministra de Defensa española ha abordado el asunto más candente en política internacional, la guerra de Gaza y las últimas acusaciones de Israel al Gobierno de España de "amenazas genocidas". Robles se ha pronunciado además sobre la violencia en Estados Unidos, las acciones de Rusia en cielo europeo, o el aumento de gasto en Defensa.

Margarita Robles

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció por sorpresa la mañana del lunes. Lo hacía para anunciar un paquete de 9 nuevas medidas contra Israel, por sus acciones contra la población civil en Palestina y tratar de persuadir al Gobierno de Netanyahu de desistir en ellas.

Dos días después de la reacción de España, que parece encabezar la oposición a las acciones de Israel contra los civiles gazatíes, llegaba el turno de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recogía el testigo y anunciaba que la Unión Europea suspendía parcialmente el acuerdo de cooperación comercial con Israel, así como que propondrá sanciones contra altos cargos del Gobierno de este país y personas implicadas en acciones contra civiles palestinos.

Sánchez en su rueda de prensa aludía a la no posesión de armas nucleares por parte de España, y con ello a la dificultad de que pudiera ejercer una disuasiónmayor. No tardaba en emitir su respuesta el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acusaba a España de "amenazas genocidas contra el único Estado judío del Mundo".

Tergiversaciones, atrocidades y lecciones

Margarita Robles era clara. La ministra de Defensa aseguraba que Israel ha vulnerado el derecho internacional en reiteradas ocasiones y sobre Netanyahu consideraba que no es quién para dar lecciones dadas las "atrocidades" que denunciadas en Gaza.

"Lo que quería decir el presidente Sánchez está muy claro y no hay que tergiversarlo", afirmaba Robles, que ponía sobre la mesa que la capacidad de España para aportar soluciones al conflicto en Palestina no pasan "por el punto de vista bélico".

"No es precisamente Netanyahu la persona legitimada para dar lecciones a nadie, cando está cometiendo las atrocidades que está cometiendo en Gaza", sentenciaba la ministra, que más adelante tachaba de "execrables" las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel contra la población de la franja de Gaza.

¿Piedras contra el propio tejado?

Según informaciones de ABC, las medidas anunciadas por Sánchez provocarán retrasos en la actualización y renovación de las Fuerzas Armadas.

Margarita Robles rechazaba que se produzcan perjuicios derivados de la cancelación de contratos y aludía a que de Israel principalmente se importaba material tecnológico y "nunca se han vendido especialmente armas" a este país. Anunciaba un esfuerzo del Ministerio para sustituir ese equipamiento con proveedores de la industria española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Primera reacción de la madre de Marta del Castillo al traslado de cárcel de Carcaño: “Se sentía el rey del mambo, pero tampoco hacía falta que lo llevaran a una prisión con piscina climatizada”

Polémica Miguel Carcaño.
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Margarita Robles

Margarita Robles desacredita a Netanyahu tras sus acusaciones a España: "No es quién para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"

Coaches de La Voz

Los coaches revelan cómo será la competición en La Voz 2025: "Soy el que más rápido superbloquea"

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”

¡Increíble! Los medallistas Nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero
Ciencia

¡Increíble! Los medallistas nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero
Auténtica

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"
En El Hormiguero

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

La cantante ha recordado la "leyenda urbana" del bolso, ha desmentido que llevara un ladrillo dentro, ha confesado cómo soportó incluso agresiones y ha pedido "respeto" para su madre.

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje
En El Hormiguero

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

La artista ha hablado sobre su experiencia en la industria musical y la repercusión de su trabajo en la prensa.

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero

Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero

¿Remontada de Manu en El Rosco? Mente fría y el factor tiempo a su favor

¿Remontada de Manu en El Rosco? Mente fría y el factor tiempo a su favor

Publicidad