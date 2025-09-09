"Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?": este sábado, Loles León y Bibiana Fernández revolucionan el plató de Emparejados

Emparejados arrasó en su estreno el pasado sábado con su entrevista a Bertín y Alejandra Osborne y promete volver a regalarnos un programa de infarto con la visita de dos de las actrices más conocidas y queridas de nuestro país: Loles León y Bibiana Fernández.

Las dos amigas visitarán este sábado, a partir de las 22:00h, el plató de Emparejados para abrirse en canal con Joaquín Sánchez y Susana Saborido y para intentar averiguar algunas facetas desconocidas de esta ya mítica pareja.

Una de las preguntas comprometidas que Loles León les hará a la pareja será: "Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?". Susana Saborido se pondrá muy nerviosa y advertirá a su marido: "Te digo una cosa, cómete la anchoa". ¡No te pierdas el próximo programa de Emparejados, el sábado a las 22:00h en Antena 3!