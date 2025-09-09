Antena 3 LogoAntena3
"Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?": este sábado, Loles León y Bibiana Fernández revolucionan el plató de Emparejados

Las dos actrices serán las invitadas del segundo programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido y prometen regalarnos emociones fuertes.

"Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?": el sábado, Loles León y Bibiana Fernández revolucionan el plató de Emparejados

Patri Bea
Emparejados arrasó en su estreno el pasado sábado con su entrevista a Bertín y Alejandra Osborne y promete volver a regalarnos un programa de infarto con la visita de dos de las actrices más conocidas y queridas de nuestro país: Loles León y Bibiana Fernández.

Las dos amigas visitarán este sábado, a partir de las 22:00h, el plató de Emparejados para abrirse en canal con Joaquín Sánchez y Susana Saborido y para intentar averiguar algunas facetas desconocidas de esta ya mítica pareja.

Una de las preguntas comprometidas que Loles León les hará a la pareja será: "Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?". Susana Saborido se pondrá muy nerviosa y advertirá a su marido: "Te digo una cosa, cómete la anchoa". ¡No te pierdas el próximo programa de Emparejados, el sábado a las 22:00h en Antena 3!

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores

Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

Revilla

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El peligro de las maras.

Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Primeras fotos de la infanta Sofía en la universidad
Familia Real

Filtradas las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad: "Esto ha sido un patinazo"

A las 22:00h

Polémica en Espejo Público.
LEY TRANS

Las 'perlas' del exmagistrado del Supremo Javier Borrego en 'Espejo Público': "Decir que el sexo es lo que uno siente en cada momento, no me parece"

Las declaraciones de Javier Borrego en contra de la Ley Trans han generado mucha polémica. El magistrado analiza sus declaraciones en el programa.

Joseba Arguiñano: carpaccio de tomate sobre crema de anacardo, un entrante elegante, ligero, vegano y lleno de sabor
Para 4 personas

¿Buscas una receta ligera, elegante y con extra de sabor? Prueba el carpaccio de tomate sobre crema de anacardo

¡Qué maravilla de ensalada la que ha preparado Joseba Arguiñano! El carpaccio de tomate sobre crema de anacardo no solo suena elegante, sino que tiene un perfil nutricional muy interesante.

Merluza con patatas guisadas, de Arguiñano: "Un clásico de los guisos caseros, fácil y reconfortante"

Receta de merluza con patatas guisadas, de Arguiñano: un combo ideal de sabor, ligereza y nutrición

Inocencio Arias

¿Debería España romper relaciones con Israel? Inocencio Arias responde: “Sánchez usa Palestina para tapar la corrupción y comprar votos”

La odisea de encontrar piso en Madrid.

La odisea de un redactor de Espejo Público para encontrar piso de alquiler en Madrid: "Si esta casera era así, a la larga no me interesaba"

