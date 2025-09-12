Mar Flores señala a Alessandro Lequio: “Debería tratar esa agresividad hacia la mujer”

Mar Flores ha revivido en el plató de Y ahora Sonsoles uno de los episodios más difíciles de su vida: la filtración de las polémicas fotos con Alessandro Lequio que marcaron su carrera y su salud.

La modelo, que acaba de publicar sus memorias Mar en calma, arremetió contra su expareja al recordar los ataques sufridos durante años y le instó a reflexionar sobre su actitud hacia las mujeres.