Maullidos, ronroneos y café: cafeterías “gatunas” donde los clientes pueden interactuar con los felinos y adoptar

Tomar algo rodeado de decenas de gatos que ronronean, maúllan, se esconden y se pasean por la cafetería. Los felinos son los verdaderos anfitriones de Pingu Cat Café, en Terrassa, Barcelona, donde los clientes se divierten jugando con ellos mientras se toman un café o meriendan. Se trata de un “Cat coffe”, un tipo de establecimiento de éxito que nació en Japón y Corea y que ya está presente en varias ciudades españolas. Además de la curiosidad de compartir espacio con ellos y divertirse, en este negocio todos los animales son adoptables.

Cafés y gatos adoptables que buscan un hogar

Los gatos de Pingu Cat Cafe, por ejemplo, forman parte de una protectora y son animales que han sido abandonados o recogidos de las colonias de la calle. Aquí les dan una segunda oportunidad porque la cafetería no es solo eso, es “su verdadero hogar”. Desde el establecimiento, eso sí, alertan de que el proceso de adopción es “riguroso” y que “se busca un perfil muy concreto”. Los propietarios explican que “no se adoptan por capricho” sino que se analiza muy bien si el perfil del adoptante es el adecuado para evitar que la adopción sea fruto de un “decisión impulsiva”. Es un proceso muy supervisado tanto por la protectora como por los impulsores del local.

En Gatuari, otro Cat coffe de Barcelona, practican la misma filosofía la de “disfrutar de una bebida, compartir tiempo con nuestros gatos, quienes están en busca de un hogar”.

Normas especiales de los Cat Coffes

Que no es una cafetería salta a la vista viendo como los gatos se suben en las sillas o se acurrucan bajo las mesas. Para que no haya problemas, el establecimiento y el resto de Cat Coffe, fijan unas normas para garantizar “la convivencia con los michis” como “no dejar la puerta abierta, las fotos siempre sin flash, no cogerlos en brazos y sobre todo no darles ningún tipo de comida”. Los amantes de los gatos nos recuerdan que “ellos deciden si quieren estar contigo o no” y que este tipo de locales, que ya se han extendido por varias ciudades españolas, son una forma de disfrutar de la compañía de los gatos y de darles un nuevo hogar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com