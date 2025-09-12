El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Parece increíble pero Manu, después de 337 programas, sigue siendo capaz de sorprender a los invitados de Pasapalabra con su poema de despedida. El concursante madrileño se ha encargado de poner el punto de humor después de que Rosa haya estado más emotiva, incluso recordando su vocación y trabajo de profesora.

Manu ha demostrado que tiene un ingenio infinito a la hora de hacer juegos de palabras, esta vez con los nombres y apellidos de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito. Los cuatro invitados se han sorprendido por la forma en la que ha hilado todos los guiños en sus versos.

Roberto Leal, que no se ha perdido ni uno de los poemas de Manu, también ha alucinado. “¡Qué grande!”, ha aplaudido. ¡Descúbrelo en el vídeo!