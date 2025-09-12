Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de septiembre

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito se han visto sorprendidos con los versos que el concursante les ha dedicado para despedir su visita.

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Parece increíble pero Manu, después de 337 programas, sigue siendo capaz de sorprender a los invitados de Pasapalabra con su poema de despedida. El concursante madrileño se ha encargado de poner el punto de humor después de que Rosa haya estado más emotiva, incluso recordando su vocación y trabajo de profesora.

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

Manu ha demostrado que tiene un ingenio infinito a la hora de hacer juegos de palabras, esta vez con los nombres y apellidos de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito. Los cuatro invitados se han sorprendido por la forma en la que ha hilado todos los guiños en sus versos.

Roberto Leal, que no se ha perdido ni uno de los poemas de Manu, también ha alucinado. “¡Qué grande!”, ha aplaudido. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

Manu y Rosa, en un toma y daca trepidante en El Rosco: ¡parece una tanda de penaltis!

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”
Mejores momentos | 12 de septiembre

El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’
Mejores momentos | 12 de septiembre

El acierto “incontestable” de Santi Rodríguez al asegurar que ‘Las chicas son guerreras’

Beatriz Cortázar
Nos lo cuenta

Beatriz Cortázar: "Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias"

Se han publicado las memorias de Mar Flores, donde esta cuenta, entre otras cosas, cómo se despidió de Fernando Fernández-Tapias antes de morir. Sin embargo, Beatriz Cortázar ha hablado con el entorno de la viuda del empresario, Nuria González, que tiene una versión diferente de la historia.

Sal
NUTRIMAN

La sal oculta oculta de lo que comemos: ¿qué alimentos llevan sal y no lo sabemos?

En España, consumimos el doble de la sal recomendada por la OMS. Muchas personas no saben que ciertos alimentos llevan sal sin saberlo y terminan con la tensión por las nubes. ¡Nutriman nos cuenta por qué!

Elsa Anka

Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

Mercado negro de ansiolíticos

El mercado negro de los ansiolíticos y antidepresivos: así es el modus operandi de los vendedores ilegales

Viudez

Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"

Publicidad