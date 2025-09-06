Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”

La hija mayor del cantante bromea sobre las manías de Bertín, Alejandra Osborne ha confesado en Emparejados lo que no soporta de su padre.

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Tras el bombazo soltado por el invitado en el plató de Emparejado en el que ha confesado que "me he hecho la vasectomía", aclarando que se había cortado la coleta. Bertín Osborne y Alejandra hablan de las manías que tienen cada uno.

La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados

Joaquín le pregunta a Alejandra sobre las manías de Bertín Osborne, a la hora de decir una, la mayor de sus hijos confiesa, “¿sólo una?”, para desatar las risas en el plató de Emparejados.

Alejandra Osborne ha asegurado que no puede con el orden de Bertín Osborne, “es horrible, a nivel de gritos”. Su padre le ha respondido, “es que tienes tres hijos que son tres salvajes”, al referirse a sus nietos.

Susana Saborido le ha reprochado a Joaquín su desorden y ha contado que “todavía tienes las botas de fútbol llenas de fango dentro de la bolsa metidas”.

Bertín Osborne ha explicado cómo tiene ordenado su vestidor por colores, una forma de organizar que le permite encontrar cualquier cosa en un momento.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Bertín Osborne encandilado con la supuesta vecina de María José Suárez

Bertín Osborne, encandilado con la supuesta vecina de María José Suárez: “¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?”

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi: “Entró en casa como un huracán”

Joaquín confiesa su peor experiencia sexual con Susana Saborido

Joaquín confiesa su peor experiencia sexual con Susana Saborido: “Tenía los huevos achicharrados”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne   

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

“El rabo también se come”: Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante

El invitado ha decidido comer picante ante la pregunta que Joaquín y Susana le han formulado sobre las parejas de su hija Alejandra.

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”

La hija mayor del cantante bromea sobre las manías de Bertín, Alejandra Osborne ha confesado en Emparejados lo que no soporta de su padre.

Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama

Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama: “No tengo más remedio que dormir desnudo”

La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados

La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados: “Me he hecho la vasectomía”

El Hormiguero

Lady Gaga pone el ritmo a El Hormiguero con ‘Zombieboy’: así es el baile oficial de la nueva temporada

Publicidad