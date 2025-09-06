Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”

Tras el bombazo soltado por el invitado en el plató de Emparejado en el que ha confesado que "me he hecho la vasectomía", aclarando que se había cortado la coleta. Bertín Osborne y Alejandra hablan de las manías que tienen cada uno.

Joaquín le pregunta a Alejandra sobre las manías de Bertín Osborne, a la hora de decir una, la mayor de sus hijos confiesa, “¿sólo una?”, para desatar las risas en el plató de Emparejados.

Alejandra Osborne ha asegurado que no puede con el orden de Bertín Osborne, “es horrible, a nivel de gritos”. Su padre le ha respondido, “es que tienes tres hijos que son tres salvajes”, al referirse a sus nietos.

Susana Saborido le ha reprochado a Joaquín su desorden y ha contado que “todavía tienes las botas de fútbol llenas de fango dentro de la bolsa metidas”.

Bertín Osborne ha explicado cómo tiene ordenado su vestidor por colores, una forma de organizar que le permite encontrar cualquier cosa en un momento.