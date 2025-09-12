“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

Cuando se casó con César, Amanda sabía que su situación no sería nada sencilla: su marido odia a su padre, y su padre, a su marido. Pero está siendo mucho más complicada de lo que nunca imaginó, y la conversación con Laura solamente ha aumentado sus dudas.

Cuando ha llegado a casa, la mujer se ha tumbado en la cama para reflexionar, y no ha querido hablar con nadie… ¡ni si quiera con César! Y cuando este le ha ido a buscar para cenar, se lo ha explicado todo.

“Estás lleno de odio”, le ha dicho dolida, sabiendo que, en su relación, siempre va a ser la hija de Octavio Oramas y estará en medio. Y aunque César le ha pedido pasar de página del día de hoy, Amanda sabe que esa no es la solución.

“Si te pido que olvides el pasado… ¿lo harías?”, ha preguntado. César ha callado, y la conversación se ha terminado. Parece que el mexicano no puede dar su brazo a torcer, y Amanda no puede seguir así. ¿Qué será de ellos? ¿Conseguirán superar este gran bache de su relación?