El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”

Roberto Leal se ha desesperado muchas veces con Manu y con Rosa en La Pista. Hubo una época en la que incluso se convirtió en su coach musical. Parece que los dos concursantes han mejorado, según el día, pero siguen teniendo un talón de Aquiles en las canciones más recientes. Y en este programa les ha tocado una de 2025. Les ha sido imposible emular el pleno que Santi Rodríguez acababa de firmar.

Tanto Rosa como Manu han constatado, tras escuchar el primer fragmento, que no es una de las canciones que tienen en su lista. Por lo tanto, los dos seguían igual de perdidos pese a sonar un poco más de música. En este momento, Roberto se ha mostrado comprensivo: “Es que pasáis mucho tiempo aquí, eso hay que entenderlo”.

El duelo ha llegado al momento en el que el presentador ha dado el título de forma diferente, esta vez de una forma tan llamativa que ha advertido: “No quiero cachondeíto”. ¡Descubre este divertido momento en el vídeo!