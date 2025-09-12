Muere Tiana Mangakahia, base australiana de baloncesto, de un cáncer de mama a los 30 años

El baloncesto femenino despide a una de sus figuras más inspiradoras. Tiana Mangakahia, internacional australiana de 30 años, ha muerto tras cinco años de lucha contra el cáncer de mama. En las últimas semanas había sufrido un fuerte deterioro físico.

"Tenemos el corazón roto al compartir el fallecimiento de nuestra hermosa Tiana Mangakahia. Se nos fue el 11/09/2025, rodeada de familia, amigos y mucho amor. Tiana era una luz brillante que tocó la vida de todos los que conoció con su bondad, fuerza y calidez. Ella luchó hasta el final, mostrando coraje y gracia más allá de las palabras", comunicó su familia a través de Instagram.

Diagnosticada en 2019

Mangakahia fue diagnosticada con la enfermedad en 2019, cuando brillaba en Syracuse (NCAA) y era considerada una de las bases más prometedoras del baloncesto universitario. Aunque tuvo que apartarse de las pistas, siguió vinculada a la competición y se convirtió en un ejemplo por la forma de afrontar la enfermedad, implicándose en campañas de recaudación de fondos para la investigación.

En 2020 pudo volver a jugar y su rendimiento le permitió firmar con clubes como Northside Wizards (Australia), Dynamo Moscow (Rusia) y Toulouse (Francia), además de participar en un training camp con Phoenix Mercury de la WNBA. Con la selección australiana disputó la Asia Cup, donde se colgó la medalla de bronce.

El cáncer reapareció y en 2023 tuvo que retirarse, pero este 2025 logró regresar a la competición, disputando 13 partidos con Southern Districts Spartans hasta el pasado mes de agosto. Su historia, marcada por la resiliencia y el amor al baloncesto, queda como legado para el deporte australiano e internacional.

