Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados

La modelo se ha marcado un espectacular baile con su profesor de bachata en el plató de Emparejados.

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

El último reto para las parejas en el ¿Quién es quién? ha sido adivinar quién es el profesor de bachata de María José Suárez.

Ezequiel y Jean Carlo se han presentado en Emparejados como los supuestos profesores de bachata de María José Suárez, pero en el ¿Quién es quién? sabemos que sólo uno es el verdadero.

Para ayudar a las parejas a adivinarlo, Almudena Cid le ha propuesto a María José Suárez bailar bachata con ambos.

La modelo no lo ha dudado y se ha lanzado a los brazos de los supuestos profesores con un baile muy sensual que ha dejado a todos sin palabras en el plató.

Tras el baile, Joaquín y Susana apuestan por Ezequiel mientras que Bertín y Alejandra han votado a por el mismo. El doble o nada les ha otorgado 8.500 euros al equipo rosa y 500 euros al equipo azul. Un premio que ha conseguido desatar la euforia del público de Emparejados.

