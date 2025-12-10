Antena3
¡El 'Footloose' más navideño! El equipo de El Hormiguero sorprende con una coreografía con efectos ópticos

Marron ha querido llenar su sección del espíritu navideño y nos ha traído una coreografía con efectos ópticos.

¡El 'Footloose' más navideño! El equipo de El Hormiguero sorprende con una coreografía con efectos ópticos

Patri Bea
Marron no ha querido perderse la visita de Manuel Carrasco a El Hormiguero y lo ha sorprendido con una coreografía con efectos ópticos y temática navideña que el equipo del programa se ha estado preparando durante más de un mes.

Diez personas unidas por diferentes prendas de ropa se han arrancado a bailar 'Footloose' sorprendiéndonos con un juego de piernas y una coordinación asombrosa. ¡Era imposible no ponerse a bailar al verlos!

Después del primer estribillo, los bailarines se han separado, pero han mantenido la coordinación y la concentración del principio. ¡Revive su enérgica actuación dándole play al vídeo de arriba!

Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero
Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero

"Qué manita tengo": Manuel carrasco se luce con la receta de David de Jorge
"Qué manita tengo": Manuel Carrasco se luce con la receta de David de Jorge

El cocinero ha dado una auténtica masterclass al invitado y a Pablo Motos.

