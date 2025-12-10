Ciencia
¡El 'Footloose' más navideño! El equipo de El Hormiguero sorprende con una coreografía con efectos ópticos
Marron ha querido llenar su sección del espíritu navideño y nos ha traído una coreografía con efectos ópticos.
Marron no ha querido perderse la visita de Manuel Carrasco a El Hormiguero y lo ha sorprendido con una coreografía con efectos ópticos y temática navideña que el equipo del programa se ha estado preparando durante más de un mes.
Diez personas unidas por diferentes prendas de ropa se han arrancado a bailar 'Footloose' sorprendiéndonos con un juego de piernas y una coordinación asombrosa. ¡Era imposible no ponerse a bailar al verlos!
Después del primer estribillo, los bailarines se han separado, pero han mantenido la coordinación y la concentración del principio. ¡Revive su enérgica actuación dándole play al vídeo de arriba!
