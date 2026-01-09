Antena3
"Somos muy picados": Roberto Leal y Eduardo Navarrete se enfrentan a María José Campanario y Pablo Motos

Los tres invitados y el presentador han competido en una desternillante prueba musical.

Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete han pisado el plató de El Hormiguero para hablar de la próxima temporada de El Desafío. Su presencia conjunta ha dejado una conversación cercana y dinámica, marcada por la complicidad entre ellos.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para enfrentar a los invitados en una desternillante prueba musical. Pablo Motos y María José Campanario han competido contra Eduardo Navarrete y Roberto Leal por ver quién tiene más oído.

El presentador y la invitada ha comenzado por delante pero, Roberto y Eduardo han sacado su lado más "picado" y les han retado a jugárselo todo en la última ronda... ¡y les ha salido bien!

