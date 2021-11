¿Sabías qué la sangre huye de los imanes? Marron lo demuestra en 'El hormiguero 3.0'

Marrón ha querido concienciar en 'El hormiguero 3.0' de lo importante qué es donar sangre. El colaborador ha contado que para el buen funcionamiento de la sangre es muy importante beber agua y que la sangre huye de los imanes.

SANGRE CON IMANES

En electromagnetismo, el diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos.

Supongamos una sustancia diamagnética formada por átomos, iones o moléculas cuyo momento magnético total (suma de los momentos magnéticos asociados al movimiento de sus cargas y a sus spines, que apuntan en direcciones aleatorias del espacio) es nulo. Al aplicarle un campo magnético externo, los momentos de las moléculas o átomos se orientan en la dirección del campo, originando un campo que se opone a dicho campo externo. Al ser estos campos opuestos ambos se repelen.

La mayoría de las sustancias son diamagnéticas. El agua lo es.

SANGRE

La sangre se compone de una parte celular( elementos formes como glóbulos blancos, globulos rojos, plaquetas, etc... 45 %). El otro 55 % está representado por el plasma sanguíneo (fracción acelular).

El plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa con un 91 % agua.

La hemoglobina —contenida exclusivamente en los glóbulos rojos— concede a la sangre el color rojo característico. Es una proteína que contiene hierro (Fe)

Aplicación:

En la década de 1930, se descubrió que la hemoglobina tiene propiedades magnéticas diferentes dependiendo de si transporta oxígeno o no. Cuando la hemoglobina no transporta oxígeno, es más sensible o paramagnética que la sangre oxigenada.

Solo ha sido en los últimos quince años que esta diferencia en la propiedad magnética se ha utilizado en la investigación de imágenes por resonancia magnética ( IRM ). La MRI usa un campo magnético muy fuerte para detectar esta diferencia en las propiedades magnéticas de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada en la sangre. Este cambio se denomina señal BOLD (dependiente del nivel de oxigenación de la sangre).

SANGRE CONDUCTORA

La sangre conduce la electricidad porque contiene agua ionizada, es decir, contiene electrolitos disueltos en agua.

Un electrolito es una sustancia que produce una solución conductora de electricidad cuando se disuelve en un disolvente polar, como el agua. El electrolito disuelto se separa en iones (cationes y aniones), que se dispersan uniformemente a través del solvente. Eléctricamente, tal solución es neutra. Si se aplica un potencial eléctrico a dicha solución, los cationes de la solución se atraen al electrodo que tiene una abundancia de electrones, mientras que los aniones se atraen al electrodo que tiene un déficit de electrones. El movimiento de aniones y cationes en direcciones opuestas dentro de la solución equivale a una corriente.

La función de los electrolitos en el cuerpo humano

Los electrolitos juegan un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis dentro del cuerpo. Ayudan a regular las funciones del miocardio y neurológicas, el balance de líquido, la entrega de oxígeno, el equilibrio ácido-base y mucho más.

Los trastornos hidroelectrolíticos son todas aquellas alteraciones del contenido corporal de agua o electrolitos en el cuerpo humano. Se clasifican según sean por defecto o por exceso.

Los trastornos hidroelectrolíticos severos o prolongados puede conducir a problemas cardiacos, alteraciones neuronales, malfuncionamiento orgánico, y en última instancia, la muerte.

La especialidad médica encargada de estudiar y corregir estas alteraciones es la nefrología, dado que el riñón es el órgano principal de mantener la homeostasis o equilibrio de todas estas sustancias.

LA IMPORTANCIA DE DONAR SANGRE

Desde el Hormiguero queremos hacer hincapié en la importancia de donar sangre para poder cubrir las necesidades diarias de los pacientes que lo necesitan: son muchas las intervenciones y tratamientos que precisan componentes sanguíneos: operaciones, hemorragias digestivas, úlceras sangrantes, anemias, tratamientos para enfermos oncohematológicos, trasplantes, partos complicados…

¿Cuáles son los requisitos?

Hay que pesar más de 50 kg, llevar un documento que te identifique, encontrarte bien y haber tomado sólido y líquido. Se rellena un cuestionario con preguntas acerca de tu salud y se realiza una entrevista médica. Tras comprobar que la hemoglobina, tensión y tus circunstancias médicas son compatibles con la donación, se procede a la extracción. Dura entre 5 - 7 minutos aproximadamente y se recupera bebiendo líquido.

Desde @donasangrecruzroja nos transmiten que es un proceso rápido, sencillo y seguro y recuerdan la importancia de contribuir a esta causa solidaria ya que con cada donación se salva la vida de tres personas. Desde la Comunidad de Madrid alertan de la situación crítica actual, pues se necesitan 900 donaciones de sangre diarias para cubrir las necesidades de los centros sanitarios y mantener las reservas en estado óptimo.

Si quieres colaborar puedes hacerlo en varios hospitales así como en las unidades móviles.