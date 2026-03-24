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"¿¡Quién te ha enseñado eso!?": Carmen Maura alucina con el experimento de Marron

El equipo de ciencia ha mostrado una increíble reacción química digna de una película de ciencia ficción.

"¿¡Quién te ha enseñado eso!?": Carmen Maura alucina con el experimento de Marron

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Carmen Maura ha llegado a El Hormiguero con la elegancia y el carácter que la han convertido en una de las grandes damas del cine español. La actriz ha compartido anécdotas y reflexiones en una charla cercana y llena de matices.

Para poner el broche de oro a s paso por el programa, Marron ha llegado al plató dispuesto a dejar boquiabierta a la invitada. Mezclando yodato potásico, peróxido de hidrógeno, sulfato de manganeso y almidón, han conseguido recrear un efecto mágico.

El líquido, inicialmente transparente, ha ido cambiando de color según se iban combinando los fluidos. "¿¡Quién te ha enseñado eso!?", ha dicho Carmen entre risas, atónita ante lo que estaba viendo. ¡Ver para creer!

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Así ha sido la entrevista a Carmen Maura en El Hormiguero

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