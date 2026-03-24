Así ha sido la entrevista completa a Carmen Maura en El Hormiguero

Carmen Maura ha estado en el plató de El Hormiguero demostrando su carisma y su experiencia. La actriz ha protagonizado una entrevista amena, en la que no han faltado historias y momentos de complicidad con el público.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el paso del tiempo. La intérprete ha cumplido recientemente 80 años y ha reflexionado sobre lo que supone para ella tener esta edad.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por la terrible experiencia que ha vivido en uno de los últimos festivales cinematográficos a los que ha acudido. Según ha dicho, sufrió una caída en la alfombra roja que le llevó a urgencias "inmediatamente".