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Así ha sido la entrevista completa a Carmen Maura en El Hormiguero

La intérprete ha regalado a la audiencia una noche inolvidable repleta de confesiones.

Así ha sido la entrevista a Carmen Maura en El Hormiguero

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Carmen Maura ha estado en el plató de El Hormiguero demostrando su carisma y su experiencia. La actriz ha protagonizado una entrevista amena, en la que no han faltado historias y momentos de complicidad con el público.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el paso del tiempo. La intérprete ha cumplido recientemente 80 años y ha reflexionado sobre lo que supone para ella tener esta edad.

Carmen Maura reflexiona sobre el paso del tiempo y la edad: "Ya veremos a ver lo que hago yo en adelante"

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por la terrible experiencia que ha vivido en uno de los últimos festivales cinematográficos a los que ha acudido. Según ha dicho, sufrió una caída en la alfombra roja que le llevó a urgencias "inmediatamente".

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