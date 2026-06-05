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Las grandes confesiones de Raphael: de su primer coche a "la mejor canción del mundo"

El mítico artista español ha charlado con las hormigas sobre algunos de los secretos que hacen que mantenga una eterna juventud sobre las tablas.

Trancas y Barrancas entrevistan a Raphael

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Alberto Mendo
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El broche de oro a esta semana de El Hormiguero lo ha puesto el gran Raphael. Con ilusión, ha contado cómo afronta su esperadísimo Raphaelísimo Tour 2026. Además, el cantante ha afirmado que se encuentra con las pilas totalmente cargadas tras el bache de salud que sufrió hace un año y que ha recordado al comienzo de la entrevista con Pablo Motos.

Raphael cuenta cómo sufrió el ictus: "Yo diría terror"

Para descubrir los mayores secretos del invitado, las preguntas más incisivas las han hecho Trancas y Barrancas. Las hormigas han conseguido saber cuál es la canción favorita de Raphael en toda la historia, tanto de las suyas como de las de otros. "El himno al amor, de Edith Piaf", ha respondido. Y entre las suyas, ha dicho: "Siempre la última".

Raphael también ha opinado sobre los artistas que copian a otros: "Es bonito que te imiten si lo hacen bien porque es un homenaje que te están haciendo". El invitado ha recordado cuál fue su primer coche, ha explicado cómo soporta los largos viajes en avión... ¡Descubre todos los secretos de Raphael!

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