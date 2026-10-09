¿Luis Zahera podría ocultar su acento gallego? Así afronta el test psicológico de Trancas y Barrancas

El plató de El Hormiguero ha recibido a Luis Zahera, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la entrevista, el actor ha presentado su nueva película, titulada Leones en invierno, y ha repasado una trayectoria construida a base de talento, versatilidad y papeles muy recordados.

Tras las preguntas de Pablo Motos, Trancas y Barrancas le han hecho un cuestionario para conocerle aún más en profundidad. Le han hecho "el test psicológico infalible del chiflado profesor Brandenbrumer Jr". Entre otros secretos, han descubierto que su juguete preferido de niño eran "dos trenes de hojalata", su tipo de galleta favorita o que habla solo "con bastante frecuencia", en parte por ser actor y sus ensayos.

Luis se ha quedado a cuadros cuando las hormigas le han preguntado si cree que ganaría un pulso a un mono. "A un mandril, sí", ha sentenciado. Más clara tenía su respuesta sobre cómo se ducha: usa la pastilla de jabón para la cabeza, que es por donde empieza. Y ha dudado con el nombre que le pondría un burro. Para terminar, ha confesado que no puede ocultar su acento gallego ni a voluntad: "Puedo acercarme un poco al neutro, pero no me sale".