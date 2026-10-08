Disfruta de la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Luis Zahera ha entrado al plató de El Hormiguero siendo recibido por Pablo Motos con un enorme abrazo. En ese mismo instante, el presentador se ha referido al intérprete como "el actor de moda". Un adjetivo que el mismo acepta, consciente del buen momento que está atravesando su carrera.

Y es que el ganador del Goya por As bestas y El reino sigue acumulando papeles inolvidables en la pequeña y la gran pantalla, así como en el teatro. Un actor versátil que, a sus 60 años, sigue demostrando lo mucho que tiene que aportar a la industria.

Sin embargo, en su paso por El Hormiguero no solo han hablado de sus nuevos proyectos, sino que también ha habido espacio para las risas. Desde sus anécdotas al volante hasta el sentido del humor que lo acompaña gracias a su padre. ¡Ha revelado todo tipo de historias!

Siempre es un placer contar con la presencia de alguien con tanta personalidad como Luis Zahera en directo y solo hay algo que cabría desear: ojalá siga siendo el actor de moda muchos años más.

Por lo que, si quieres disfrutar de su entrevista al completo, es tan sencillo como dar play al vídeo de arriba.