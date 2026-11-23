En El Hormiguero
“Ha sido muy duro psicológicamente”: Jordi Wild confiesa cómo ha vivido “meterse en política”
Jordi Wild ha entrevistado a tres de los cuatro principales candidatos a la presidencia y, en su visita a El Hormiguero, ha revelado cómo ha vivido este proceso.
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Jordi Wild ha cambiado su set habitual de entrevistas para sentarse en la mesa de Pablo Motos. Sin embargo, no es la única rutina que ha alterado recientemente: también ha entrevistado a tres de los cuatro candidatos a la presidencia, entrando en el “follón máximo” que supone meterse en política.
“Han sido días, vamos a decir, agotadores psicológicamente”, explicaba Wild: “Me lancé a la piscina y estaba medio llena, pero también me di una buena leche”. De este modo, a pesar de dejar claro que las entrevistas han sido “reconfortantes” y “gratificantes”, insistía en que igualmente han resultado “muy duras psicológicamente”.
Y es que no solo ha vivido la complejidad de llevar a cabo las entrevistas en cuestión, sino también la respuesta de los millones de personas que han comentado el trabajo realizado. Una situación que el equipo de El Hormiguero comprende a la perfección: “Qué nos vas a contar a nosotros”.
Revive este momento dando play al vídeo de arriba.
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