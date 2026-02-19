Antena3
Pedri González y Ferran Torres, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El programa tendrá el placer de recibir a dos de los mejores futbolistas del planeta en una semana que promete emociones fuertes.

Antes de cerrar una semana más en El Hormiguero, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos invitados... ¡y prometen noches inolvidables!

Lunes: Pedri González y Ferran Torres

Empezamos la semana con la visita de los recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona, los futbolistas Pedri González y Ferran Torres. Con ellos charlaremos de la temporada deportiva que tendrá su broche final en el Mundial de fútbol del próximo mes de junio.

Ferran Torres y Pedri
Ferran Torres y Pedri | antena3.com

Martes: María Pombo y Pablo Castellano

Recibimos a María Pombo y Pablo Castellano. El matrimonio nos va a avanzar los detalles de la nueva temporada del docurreality “Pombo” que llega ese mismo día a la plataforma Prime Video.

María Pombo y Pablo Castellano
María Pombo y Pablo Castellano | antena3.com

Miércoles: Sandra Golpe

Viene a vernos nuestra compañera Sandra Golpe, la periodista y directora de Antena 3 Noticias 1. Con ella vamos a celebrar los ocho años de liderazgo absoluto que cumple su informativo.

Sandra Golpe
Jueves: Dani Martínez

Ponemos el broche a la semana con la visita del presentador y humorista Dani Martínez. Nos va a hablar de su monólogo Remember, un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contar qué cosas han cambiado y qué cosas no se pueden olvidar de cara al futuro.

Dani Martínez
Dani Martínez | antena3.com
Pedri González y Ferran Torres, entre los próximos invitados de El Hormiguero

