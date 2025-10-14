Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Susanna Griso celebra el 20 aniversario de Espejo Público en El Hormiguero

La presentadora analizará la actualidad política junto a Pablo Motos y harán un repaso a su larga carrera como periodista.

Julio Gil López
Publicado:

Esta noche, El Hormiguero recibe a uno de los nombres más relevantes del panorama periodístico nacional. Susanna Griso está al frente del programa matinal Espejo Público en Antena 3. La consolidada periodista tiene una larga trayectoria profesional y nos acompaña cada mañana en su análisis de la actualidad política y social.

La presentadora ha querido celebrar el 20º aniversario de su programa junto a Pablo Motos y todo el equipo de El Hormiguero. Durante todo este tiempo, Espejo Público ha sido uno de los matinales punteros en la televisión y miles de espectadores lo eligen para analizar cada día el panorama informativo.

Sobre ella:

Susana Griso nació en Barcelona, miembro de la familia Condorníu, decidió dedicarse al periodismo televisivo desde sus inicios. Comenzó en informativos, en 1998 llegó a Antena 3 para presentar Las Noticias junto a Matías Prats. En 2006 comenzó con Espejo Púbico, programa que dirige y presenta hasta la actualidad. Su larga carrera periodística le ha llevado a ser galardonada con varios premios, entre ellos un Ondas.

