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MASK SINGER: Sigue en directo la tercera gala, con nuevas máscaras y dos nuevos famosos desvelados

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Vuelve a ver la entrevista completa a Elsa Pataky en El Hormiguero

La actriz ha regresado al plató para deleitar a la audiencia con una noche inolvidable,

Vuelve a ver la entrevista completa a Elsa Pataky en El Hormiguero

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La visita de ElsaPataky a El Hormiguero ha estado marcada por su simpatía y su carisma internacional. Entre confidencias y recuerdos, la actriz ha conectado con el público desde el primer momento.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el increíble estado de forma de la invitada. Pablo Motos le ha pedido que enseñase su espectacular espalda y ella ha afirmado que tal físico se debe a que monta mucho a caballo.

La petición especial de Pablo Motos a Elsa Pataky en El Hormiguero: "¿Me puedes enseñar la espalda?"

Tras esto, Elsa ha hablado sobre sus hijos, mitad españoles, mitad australianos, y sus preferencias. La intérprete ha asegurado que aman ambos países pese a que, si buscan lo salvaje, se quedan en Australia.

Además, el presentador también ha querido conocer cómo es su relación con su hermano. Según ha desvelado Elsa, llegaron incluso a irse juntos a Los Ángeles en una de las anécdotas más desternillantes de las que ha hablado.

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