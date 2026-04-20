El emotivo mensaje de Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne a Ana Mena: "Es impactante escucharla en directo"

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco han llegado juntos a El Hormiguero para compartir su pasión por la música y sus experiencias sobre los escenarios. Los tres artistas han protagonizado una charla cercana, llena de anécdotas y complicidad.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo ha sido la primera edición de Ana Mena como coach de La Voz Kids. Sus compañeros han dicho en el programa que ha demostrado un gen competitivo muy grande y que, tal y como podrá ver la audiencia, ha dado mucha guerra.

Además, Antonio ha aprovechado que el presentador ha sacado el tema de la cantante para lanzarle un bonito mensaje afirmando que es absolutamente impactante escuchar su voz en directo. ¡Imperdible!