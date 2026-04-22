¿Australia o Madrid? Los hijos de Elsa Pataki tienen claro dónde prefieren vivir

Elsa Pataki ha visitado El Hormiguero en su ciudad natal, Madrid. Durante su paso por el programa, la actriz ha hablado de sus hijos y su experiencia en la capital española. Y es que, ante la pregunta de dónde prefieren vivir los peques, la respuesta no da pie a dudas: "Son muy salvajes".

"Para mí traerlos a la ciudad es como meter a un pájaro en una jaula", ha explicado. Viajó con sus hijos a España para rodar su última serie, donde hacen un cameo. No obstante, en cuanto entran en un apartamento en la ciudad, "se suben por las paredes". "Tienen una energía que no se termina nunca", ha comentado entre risas la madre.

"Me gusta veranear aquí en España", continúa Elsa. Unas vacaciones que terminan siendo insuficientes para esa necesidad de naturaleza que parece haber despertado Australia en ellos. Porque en estos viajes a España, terminan haciendo "surf en la piscina" y la actriz lo tiene claro: "para eso nos quedamos".

Madrid tiene muchas cosas buenas. Ahora bien, como ha apuntado Pablo Motos, en la capital no hay "serpientes", sino como mucho "pasos de cebra". Por lo que, si los hijos de Pataky buscan lo "salvaje", es evidente que Australia es su lugar.