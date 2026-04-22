Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN EL HORMIGUERO

El accidente con pistolas entre Elsa Pataky y Pablo Motos: "Siendo policía y casi me matas"

Elsa Pataky ha enseñado a Pablo Motos cómo cogen las pistolas los policías y los mafiosos. Una lección que ha salido más accidentada de lo previsto.

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Elsa Pataky es toda una experta con las armas, al menos en la ficción. A lo largo de su carrera ha tenido que aprender a llevar una pistola como una auténtica profesional, sea policía o mafiosa. Una lección que no ha dudado en compartir con Pablo Motos.

Pistolas en mano(de mentira, por si había dudas), presentador y actriz han comenzado a caminar por el plató. Ahora bien, la clase acababa de comenzar cuando Elsa ha golpeado accidentalmente a su aprendiz, dejando claro así que Pablo no está entrenado para estas escenas de acción. "Siendo policía casi me matas", ha comentado el presentador entre risas.

Ambos han continuado para dar paso a la manera en la que los mafiosos toman las armas, con chulería. Un estilo que no tiene nada de profesional, pero sí mucho de apariencias.

Así, Elsa Pataky ha demostrado su dominio sobre la interpretación, controlando cada detalle del cine de acción. Con independencia, como se ha podido ver, de si está en el lado de los buenos o de los malos.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Publicidad