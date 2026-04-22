MASK SINGER: Sigue en directo la tercera gala, con nuevas máscaras y dos nuevos famosos desvelados

¡INCREÍBLE!

Marron hace alucinar a Elsa Pataky mostrando los glóbulos rojos de las venas en directo

Marron ha conseguido mostrar en directo los glóbulos rojos dentro de una vena, gracias a un equipamiento de oftalmología de última generación.

Borja Tamayo
Elsa Pataky ha vuelto a El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos, de su familia y, por qué no, enseñar a Pablo Motos cómo se coge una pistola. Ahora bien, no podía marcharse del programa sin que Marron consiguiera dejarla sin palabras.

Para ello ha contado con la ayuda del Dr. Javier Hurtado, prestigioso oftalmólogo. ¿El objetivo? Ver en directo los glóbulos rojos en una vena. Gracias a un equipamiento de última generación y una voluntaria, el médico ha ido buscando entre vasos sanguíneos hasta encontrarlos. La invitada, el presentador y las hormigas han alucinado, contemplando en tiempo real el movimiento de los glóbulos.

"Esto está pasando en todos vuestros ojos", ha recordado Marron. Una maravilla más del ser humano que ahora todo el mundo ha podido disfrutar como nunca antes.

