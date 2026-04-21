Así ha sido
Disfruta de la entrevista completa a Simone Biles en El Hormiguero
La atleta más laureada de la historia ha sido la protagonista de una noche inolvidable.
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La presencia de Simone Biles en El Hormiguero ha convertido la noche en un homenaje al esfuerzo y la disciplina. La campeona ha compartido vivencias personales y profesionales en una entrevista tan motivadora como especial.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre los problemas que sufrió antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y que le impidieron participar. La gimnasta ha dicho que su cabeza se desconectó de su cuerpo y decidió ser sincera consigo misma y convertirse en la "embajadora de la salud mental".
Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo fue su redención en París. Pese a no haber podido participar en las finales en los anteriores Juegos, la deportista consiguió volver y lograr el oro de nuevo.
Además, el presentador también se ha interesado en conocer sus intenciones de cara a las próximas olimpiadas de Los Ángeles. Simone ha afirmado que le encantaría poder estar, pero que todavía no tiene nada decidido.
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