Imperdible
Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche
La actriz ha contado cómo vivió aquellos años en los que se fue a vivir al otro lado del mundo con su hermano.
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ElsaPataky ha llegado a El Hormiguero con su elegancia y su cercanía habituales. La actriz ha compartido anécdotas de su vida personal y profesional en una charla llena de naturalidad y buen ambiente.
En esta ocasión, Pablo Motos ha querido conocer cómo fue su experiencia viviendo en Los Ángeles con su hermano. Él se mudó con ella, pero tuvo que irse a un internado y, tal y como ha cotado, ella ejerció como una segunda madre en aquellos tiempos.
Según ha dicho, le obsesionaba la idea de que dejase a alguien embarazada y, por ello, le regalaba cajas de preservativos constantemente. De hecho, tal era su nivel de preocupación por él, que incluso llegó a darle un coche.
Al conocer este espíritu protector, Pablo Motos le ha preguntado por las diferencias que ha experimentado al criar a sus hijos y al cuidar de su hermano. ¡Imperdible!
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