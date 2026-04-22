Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

ElsaPataky ha llegado a El Hormiguero con su elegancia y su cercanía habituales. La actriz ha compartido anécdotas de su vida personal y profesional en una charla llena de naturalidad y buen ambiente.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido conocer cómo fue su experiencia viviendo en Los Ángeles con su hermano. Él se mudó con ella, pero tuvo que irse a un internado y, tal y como ha cotado, ella ejerció como una segunda madre en aquellos tiempos.

Según ha dicho, le obsesionaba la idea de que dejase a alguien embarazada y, por ello, le regalaba cajas de preservativos constantemente. De hecho, tal era su nivel de preocupación por él, que incluso llegó a darle un coche.

Al conocer este espíritu protector, Pablo Motos le ha preguntado por las diferencias que ha experimentado al criar a sus hijos y al cuidar de su hermano. ¡Imperdible!