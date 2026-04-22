Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

La actriz ha contado cómo vivió aquellos años en los que se fue a vivir al otro lado del mundo con su hermano.

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

Publicidad

ElsaPataky ha llegado a El Hormiguero con su elegancia y su cercanía habituales. La actriz ha compartido anécdotas de su vida personal y profesional en una charla llena de naturalidad y buen ambiente.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido conocer cómo fue su experiencia viviendo en Los Ángeles con su hermano. Él se mudó con ella, pero tuvo que irse a un internado y, tal y como ha cotado, ella ejerció como una segunda madre en aquellos tiempos.

Según ha dicho, le obsesionaba la idea de que dejase a alguien embarazada y, por ello, le regalaba cajas de preservativos constantemente. De hecho, tal era su nivel de preocupación por él, que incluso llegó a darle un coche.

Al conocer este espíritu protector, Pablo Motos le ha preguntado por las diferencias que ha experimentado al criar a sus hijos y al cuidar de su hermano. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

¿Australia o Madrid? Los hijos de Elsa Pataki tienen claro dónde prefieren vivir

¿Australia o Madrid? Los hijos de Elsa Pataki tienen claro dónde prefieren vivir

4-rosco22a

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

3-venganza
Mejores momentos | 22 de abril

La venganza de Lidia San José en La Pista... ¡gracias a su iPod!: “Ojo a la joven”

2-pleno
Mejores momentos | 22 de abril

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

1-despiste
Mejores momentos | 22 de abril

El despiste de Roberto Leal que podría ser premonitorio: Javier, ¿próximo ganador del bote?

El presentador ha tratado de echar la culpa de su lapsus a Iñaki Urrutia, algo que le ha ocurrido en algunas ocasiones más y que ha terminado convirtiendo en algo “bonito”.

Paz Vega
Exclusiva

La delicada situación económica de Paz Vega tras su separación: "Ahora mismo vive en un piso del que solo tiene el 35%"

Nacho Gay nos explica qué ocurrido realmente entre Paz Vega y Orson Salazar, que ponen fin a su matrimonio tras 25 años juntos y tres hijos en común.

Lucas

Lucas no se presenta a la vista previa del juicio con el antiguo promotor de Andy y Lucas: "Él dice que va a llegar hasta el final"

Andrés Burguera

El enfado de Andrés Burguera tras el último ataque de su padre, Pajares: "En mi próxima vida me pediré a otro padre"

Georgina Rodríguez

Hablamos con la familia que ha recibido la donación de Georgina Rodríguez: "Es una esperanza"

Publicidad