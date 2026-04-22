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La lección magistral de Alejandro Amenábar a dos estudiantes de cine: así describe "el sueño de Hollywood"

El cineasta da algunos consejos basados en su propia experiencia, revelando qué dificultades pueden encontrarse en la profesión y cómo pueden llegar a alcanzar el éxito.

La lección magistral de Alejandro Amenábar a dos estudiantes de cine: así describe "el sueño de Hollywood"

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Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero ha ofrecido un nuevo capítulo de sus exitosas experiencias reales en las que gente que empieza en un trabajo se encuentra con expertos en esa profesión. En esta ocasión, dos estudiantes de cine que están a punto de rodar su primer corto reciben una lección magistral de Alejandro Amenábar.

El cineasta les ha dado algunos consejos basados en su propia carrera y experiencia para "estar preparado" de cara a los proyectos. Los estudiantes se han interesado por "los enemigos" que pueden encontrarse o por cómo gestionar los egos de los actores y actrices.

Amenábar ha sido muy sincero sobre "el sueño de Hollywood", advirtiendo de que es cuando menos el director controla su propio proyecto. Sin embargo, él es uno de los privilegiados que puede decir que ha cumplido el objetivo de ganar un Óscar y se lo ha ofrecido a los dos estudiantes para que sientan la sensación de tocarlo. ¡Descubre este encuentro al completo en el vídeo!

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