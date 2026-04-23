Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer
‘La reina’ de Lola Índigo ha vuelto a la prehistoria en Mask Singer. Y es que Troglodita ha sabido ganarse al público ella sola con una interpretación en la que nadie se podía resistir a bailar.
Troglodita ha viajado en el tiempo para dejar atrás las cuevas de la prehistoria y sacar a flote todo el ritmo de Lola Índigo en ‘La reina’. Estaba sola en el escenario y ha probado que no necesitaba al “rey” de la canción: con su carisma natural era más que suficiente.
Ana Milán ha tenido que recurrir a Ruth Lorenzo para averiguar si efectivamente esta misteriosa máscara sabía cantar. Una duda que la cantante no ha sabido responder, avivando la incógnita. Ahora bien, Boris Izaguirre parece tenerlo claro.
Con los brazos en el aire y dirigiéndose a un entregado público, Troglodita ha pisado fuerte en su entrada a Mask Singer. ¿Quién se esconderá bajo el disfraz? ¡Dale al play para estudiar cada pequeño detalle!
