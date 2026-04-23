Juan y Medio se pierde con las influencers y sigue afirmando que Chihuahua es Paulina Rubio

Chihuahua ha vuelto a los escenarios de Mask Singer para sacar su diva más perruna al ritmo de ‘Can’t get you out of my head’. Una actuación deslumbrante que ha levantado a bailar a los investigadores, hipnotizados por sus encantos. Sin embargo, también ha levantado sus sospechas y hay (casi) unanimidad en la profesión de esta máscara.

Juan y Medio ha sido el primero en hablar, aparentemente convencido de quién es la celebridad que se encuentra bajo el disfraz. “Por pudor” no ha querido terminar de explicar de quién se trata, al menos en primera instancia. Esto ha dado paso a la pista extra de Chihuahua, que afirma rodearse de la realeza canina británica.

Ana, Boris y Ruth tienen claro que se trata de una influencer. Y es que sus pistas son muy esclarecedoras en esta materia. Violeta Mangriñán, según la primera investigadora, Chiara Ferragni para el segundo y, según la cantante, Jessica Goicoechea. Tres opciones totalmente válidas con las que Juan y Medio no está especialmente de acuerdo.

El presentador no cede y, a pesar de no estar muy puesto en el tema influencer, recupera la idea que tenía en la primera participación de Chihuahua en Mask Singer: Paulina Rubio. ¿Qué piensas? ¿Hay una cantante o una influencer en esta máscara tan chic?