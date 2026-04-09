Pistas | Programa 1
Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer
Pequeña pero peleona, Chihuahua ha conseguido su sueño gracias al cine y a su “lion del alma”.
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La máscara más fashion de Mask Singer ha llegado: Chihuahua viene dispuesta a revolucionarlo todo con sus flashes, sus modelitos y sus complementos de moda. Cada detalle es de alto glamour para Chihuahua, ¡atento a sus pistas!
- Llega directamente desde Beverly Hills para desvelar que ella flota, no camina, “porque el american dream no se sueña, se vive”.
- En sus manos porta un bolso muy especial, de edición limitada, “de los 15 más exclusivos del mundo”. ¡Eso es un tesoro!
- Chihuahua señala que pudo haber sido una más, pero el cine se cruzó en su camino. “¡Es actriz!”, exclama Ruth Lorenzo.
- Como si fuese el discurso por un premio, Chihuahua dice: “Gracias a mi lion del alma por enseñarme que un buen rugido lo cambia todo”. ¿Se estará refiriendo a alguna pareja? ¿O a algún mentor?
Con paso firme, Chihuahua se presenta con mucha fuerza en Mask Singer. “Chihuahua ladrador, Chihuahua ganador”, finaliza esta máscara. ¡Es una auténtica diva!
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