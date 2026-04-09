Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer

La máscara más fashion de Mask Singer ha llegado: Chihuahua viene dispuesta a revolucionarlo todo con sus flashes, sus modelitos y sus complementos de moda. Cada detalle es de alto glamour para Chihuahua, ¡atento a sus pistas!

Llega directamente desde Beverly Hills para desvelar que ella flota, no camina, “porque el american dream no se sueña, se vive”.

En sus manos porta un bolso muy especial, de edición limitada, “de los 15 más exclusivos del mundo”. ¡Eso es un tesoro!

Chihuahua señala que pudo haber sido una más, pero el cine se cruzó en su camino. “¡Es actriz!”, exclama Ruth Lorenzo.

Como si fuese el discurso por un premio, Chihuahua dice: “Gracias a mi lion del alma por enseñarme que un buen rugido lo cambia todo”. ¿Se estará refiriendo a alguna pareja? ¿O a algún mentor?

Con paso firme, Chihuahua se presenta con mucha fuerza en Mask Singer. “Chihuahua ladrador, Chihuahua ganador”, finaliza esta máscara. ¡Es una auténtica diva!