Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pistas | Programa 1

Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer

Pequeña pero peleona, Chihuahua ha conseguido su sueño gracias al cine y a su “lion del alma”.

Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer

Publicidad

La máscara más fashion de Mask Singer ha llegado: Chihuahua viene dispuesta a revolucionarlo todo con sus flashes, sus modelitos y sus complementos de moda. Cada detalle es de alto glamour para Chihuahua, ¡atento a sus pistas!

  • Llega directamente desde Beverly Hills para desvelar que ella flota, no camina, “porque el american dream no se sueña, se vive”.
  • En sus manos porta un bolso muy especial, de edición limitada, “de los 15 más exclusivos del mundo”. ¡Eso es un tesoro!
  • Chihuahua señala que pudo haber sido una más, pero el cine se cruzó en su camino. “¡Es actriz!”, exclama Ruth Lorenzo.
  • Como si fuese el discurso por un premio, Chihuahua dice: “Gracias a mi lion del alma por enseñarme que un buen rugido lo cambia todo”. ¿Se estará refiriendo a alguna pareja? ¿O a algún mentor?

Con paso firme, Chihuahua se presenta con mucha fuerza en Mask Singer. “Chihuahua ladrador, Chihuahua ganador”, finaliza esta máscara. ¡Es una auténtica diva!

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Bernd Schuster, segundo desenmascarado de Mask Singer

¡Golazo en Mask Singer!: Bernd Schuster aparece bajo la máscara de Semáforo

Chihuaha, la “perrita heavy” que tiene a los investigadores en un callejón sin salida

Chihuaha, la “perrita heavy” que tiene a los investigadores en un callejón sin salida

Una Chihuahua delicada saca su lado salvaje con el rock de ‘Bring Me To Life’ en Mask Singer

Una Chihuahua delicada saca su lado salvaje con el rock de ‘Bring Me To Life’ en Mask Singer

Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer
Pistas | Programa 1

Una actriz que vive el sueño americano: estas son las pistas de Chihuahua en Mask Singer

“Más perdidos que Aquaman en Cáceres”: el lío de Semáforo con los acentos despista a los investigadores
Investigación | Programa 1

“Más perdidos que Aquaman en Cáceres”: el lío de Semáforo con los acentos despista a los investigadores

Semáforo pide no frenar el ritmo en Mask Singer con ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen
Actuación | Programa 1

Semáforo pide no frenar el ritmo en Mask Singer con ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen

Esta máscara ha transmitido muy buen rollo interpretando uno de los temas más conocidos de Queen.

Semáforo marca el ritmo en Mask Singer con sus pistas: “Me tocas y me pongo rojo”
Pistas | Programa 1

Semáforo marca el ritmo en Mask Singer con sus pistas: “Me tocas y me pongo rojo”

El “gurú del giro a la derecha” aparece en Mask Singer dispuesto a todo. ¡Los investigadores están muy perdidos tras sus primeras pistas!

Labios desata la locura entre los investigadores: ¿Lady Gaga, Kylie Minogue o la “disruptiva” teoría de Boris?

Labios desata la locura entre los investigadores: ¿Lady Gaga, Kylie Minogue o la “disruptiva” teoría de Boris?

La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

Las primeras pistas de Labios, la diva de Mask Singer: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?” 

Las primeras pistas de Labios, la diva de Mask Singer: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?” 

Publicidad