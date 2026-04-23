Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

Una nueva máscara aterriza en la tercera gala de Mask Singer y lo hace para traer el calor más veraniego. Chanclas promete “darlo todo”; pero, antes de la actuación, nunca está de más repasar las pistas que ha dejado a su paso.

Chanclas no tolera bien el calor, por mucho que pase el tiempo en la playa. Y es que, aunque “solo nos preocupamos de los pies”, las chanclas “también sufren”.

No solo “pisa arena”, sino también “muchas alfombras rojas”. Se ha puesto en los pies de grandes estrellas… ¡En los de Charlize Theron nada menos!

“Pero no todo son alegrías”, continúa: “Como veis, a mí me falta una pareja”. Y es que toda chancla necesita su par; lo que ha levantado la sospecha de Ruth Lorenzo: “Es un soltero de oro”.

La soledad parece ser la mayor pena de Chanclas; sin embargo, eso no va a impedir que se deje la piel sobre el escenario de Mask Singer. ¡Mejor solo que mal acompañado!