El lado más eurovisivo y desternillante ha tomado La Pista en un duelo para el recuerdo entre Javier de Miguel y Elia Galera. La canción les ha hecho viajar al año 1968 y ambos invitados han tratado de rebuscar en su memoria musical. Elia pensaba que la tenía al instante y su apuesta por ‘It’s a heartache’ de Bonnie Tyler, lanzada realmente diez años después, ha sido seguida por un público entusiasta. No era y la actriz ha respondido con retranca: "No me puedes traer aquí a que te levante el garito…" para que luego sea un fallo. Por su parte, Javier ha apuntado a The Mamas and The Papas.

"Es mucho más sencilla y más de por aquí", ha señalado Roberto Leal antes de echarles un cable con un verso clave de la letra: "Le canto a mi madre, que dio vida a mi ser". La situación ha rozado lo cómico cuando Javier ha comenzado a tararear la melodía e incluso a decir el "la, la, la" una y otra vez, añadiendo que "le canta a mogollón de gente", pero sin darse cuenta de que esa onomatopeya era precisamente la respuesta que buscaban.

Tras escuchar un nuevo fragmento, Javier ha vuelto a tararear la melodía cambiando las palabras por el famoso estribillo, quedándose a las puertas del acierto por no caer en que ese era el titular. "Está pasando algo muy curioso que luego comentaremos", ha avanzado divertido Roberto Leal.

El rebote ha caído finalmente en manos de Elia, quien ha cantado el estribillo y el título definitivo. Roberto ha aclarado a Javier: “Estabas tarareando la melodía y era ‘La, la, la’”. ¡No te lo pierdas!