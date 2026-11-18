A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos las estrategias de campaña horas antes del cara a cara político
Quedan apenas 24 horas para el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En Y ahora Sonsoles, analizamos las estrategias de campaña electoral que está siguiendo cada candidato.
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El 29 de noviembre, el futuro de España está en las urnas. Todos los españoles están llamados a votar en unas elecciones anticipadas, por lo que cada partido prepara su campaña electoral.
A escasas 24 horas del cara a cara entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, todas las miradas están puestas en ambos candidatos. Y aunque cada uno está llevando a cabo sus estrategias, la de Pedro Sánchez está siendo más mediática: ha salido en la portada de la revista Lecturas y ha acudido al plató de Espejo Público en las últimas horas.
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Esta tarde, analizaremos los últimos pasos de Pedro Sánchez y las campañas de los candidatos a la presidencia. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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