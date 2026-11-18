El lado más operístico y desternillante de Moisés ha salido a relucir con un falsete que ha marcado La Pista. De hecho, su arranque musical ha sido tan arriesgado que el propio concursante ya avisaba de lo que se venía: "Yo es que la voy a liar", ha soltado antes de lanzarse a cantar.

Moisés se ha venido arriba interpretando con un potente falsete la melodía de la legendaria ‘Wimoweh’, conocida también como ‘The lion sleeps tonight’, totalmente convencido de que esa era la canción que le tocaba. La ocurrencia no ha pasado desapercibida para Roberto Leal. "No es esa, pero ese falsete va a dar la vuelta a todos los programas de zapping de esta cadena", ha señalado el presentador ante sus dotes vocales, a lo que riojano ha respondido con una frase para el recuerdo: "En mi cabeza era espectacular".

La prueba ha continuado con la segunda pista, un fragmento de la letra que decía "Si buscas chico formal búscate uno más alto". Tampoco ha dado resultados inmediatos, ya que David apostaba por ‘Feo, fuerte y formal’ de Loquillo, mientras Moisés seguía desubicado.

Tras desvelar Roberto que el artista misterioso era Miguel Bosé, la tensión ha subido hasta llegar a la pista definitiva. El presentador les ha dado el título con otras palabras: “Los muchachos no echan lágrimas”. Con el título a tiro de piedra, David ha fallado diciendo “Los muchachos no lloran”, antes de rematar correctamente con el título exacto: ‘Los chicos no lloran’, cerrando un divertido periplo musical muy alejado de la sintonía de El Rey León que minutos antes había desatado el show del falsete. ¡Míralo en el vídeo!