Esta semana La Mesa aborda el insomnio junto al doctor Eduard Estivill, Mar Flores, Pablo Carbonell, Jordi Évole, Tania Llasera y Juanma Moreno. Todos compartirán sus experiencias, sus hábitos nocturnos y lo que les quita el sueño. Pero también hemos salido a la calle para preguntaros cómo dormimos, qué hacemos cuando no conseguimos conciliar el sueño y cuáles son nuestros trucos para combatir las noches en vela.

Las respuestas son de lo más variadas. Al preguntar si tienen problemas para dormir, algunos lo reconocen directamente: "Sí, tengo insomnio". Otros admiten que les ocurre solo por temporadas, mientras que hay quienes aseguran que no tienen ninguna dificultad para descansar.

De acostarse a las diez de la noche a no dormir hasta las cuatro de la mañana

Los horarios para irse a la cama también son muy diferentes. Algunos cuentan que la noche anterior se acostaron "a la una y media, a las dos", mientras que otros reconocen que se fueron a dormir "como a las cuatro de la mañana". En el otro extremo están quienes consiguen acostarse mucho antes: "veintidós cuarenta".

Pastillas, infusiones y hasta sentadillas: los remedios para dormir

Cuando el sueño no llega, cada uno busca su propia solución. "A veces rezo, a veces tomo alguna pastillita", cuenta una de las personas entrevistadas. Otra sorprende con un remedio poco habitual: "Sentadillas". También aparecen la melatonina, las infusiones de tila y hasta una piedra a la que se atribuyen propiedades para ayudar a dormir.

No todos, sin embargo, confían en estos métodos. Una de las entrevistadas explica que las infusiones pueden servir para mentalizarse de que llega el momento de descansar, aunque reconoce: "Yo no creo que te relaje mucho". También aparece el miedo a depender de las pastillas: "El miedo a engancharte, ese tipo de cosas, sí que está ahí".