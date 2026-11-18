Las estafas por internet son cada vez más sofisticadas. Ahora, los estafadores se meten en tus conversaciones de WhatsApp y se hacen pasar por ti para pedir dinero a tus contactos.

Carmen ha caído en la estafa. Unos delincuentes se metieron en el teléfono de una de sus amigas y comenzaron a pedirle dinero a Carmen para un supuesto favor. "Me dijo que no podía hacer un bizum y que tenía problemas con su cuenta, que se lo hiciera a otra", afirma Carmen.

Al recibir los mensajes, Carmen realizó dos pagos por bizum, de 489 y 465 euros, creyendo que estaba ayudando a su amiga. "Me mandó hasta pantallazos de que le había llegado la transferencia", señala Carmen. Sin embargo, pronto descubrió que se trataba de un engaño. "A ella no le salían los mensajes en su móvil", asegura.

Un año después, Carmen no sabe nada de la investigación y no ha logrado recuperar el dinero. Por eso, hoy cuenta su historia para que otras personas eviten caer en este tipo de estafas.