Rafaela y María Jesús se han llevado una terrible sorpresa al regresar a su palacete familiar y descubrir que alguien lo había estado okupando. Durante los dos días que estuvo okupado, arrancaron tuberías, enchufes, cobre y destrozaron muebles, recuerdos, techos y paredes.

La vivienda, que se ha quedado sin agua ni electricidad, acumula desperfectos cuyo coste todavía está por determinar. La aseguradora aún no ha evaluado los daños y sus propietarias desconocen cuánto tendrán que invertir para devolverla a su estado original.

El inmueble fue construido en 1915 y lleva cinco generaciones en manos de la misma familia, además de estar protegido como patrimonio de interés local. Ante lo ocurrido, Rafaela y María Jesús reclaman que se investigue el caso y piden apoyo institucional para recuperar una casa que consideran parte de su historia familiar.

"No es un simple robo, ha sido con saña, con odio", afirman Rafaela y María Jesús. Estas sospechan que detrás del robo puede haber intereses económicos, ya que en varias ocasiones les han propuesto vender la vivienda y ellas se niegan. "Desde hace 8 años la casa de al lado está deshabitada y quieren las dos para construir algo", aseguran. ¿Lograrán hacer justicia?