En plató
Natalie Vasallo, supuesta hija no reconocida de Felipe González: "No tengo dudas de que soy su hija"
Natalie Vasallo, una mujer de 42 años, sostiene que es hija de Felipe González. Hoy, después de que la Fiscalía haya solicitado una prueba de ADN, rompe su silencio en el plató de Y ahora Sonsoles.
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Felipe González debe someterse a una prueba de ADN después de que una mujer de 42 años llamada Natalie Vasallo afirme ser hija suya. La demanda de paternidad ya ha sido admitida a trámite y el expresidente debe someterse a la prueba por petición de la Fiscalía.
Para respaldar su petición, Natalie ha presentado numerosas pruebas y documentación sobre el vínculo que, según sostiene, mantuvieron González y su madre, Lupe, quien trabajó como secretaria de Omar Torrijos. No es la primera vez que sale a la luz esta posible historia: en 1995, Ruiz Mateos ya habló públicamente de la supuesta existencia de una hija del dirigente socialista nacida de una relación fuera del matrimonio.
Natalie Vasallo ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su historia. Una historia que, tras años de silencio, está a punto de demostrarse. "No tengo dudas de que soy su hija", sostiene.
Según cuenta, desde pequeña visitaba Moncloa con su familia. "Yo he visto a Felipe González y creo que él tenía más que claro quién era yo", señala Natalie.
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El proceso de la demanda está siendo muy duro para Natalie, que deja claro que no lo hace por dinero y que su madre nunca le ha reclamado nada al expresidente. Para Natalie, lo más importante ahora mismo es que se reconozcan las raíces que se le han negado durante 42 años. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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