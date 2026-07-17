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Un grupo de menores agrede a José y a Fran, los médicos decidirán si Fran necesita pasar por quirófano

José fue agredido por un grupo de menores que le insultaban y le pegaban incluso con un cinturón. Está profundamente afectado por lo ocurrido y ha decidido marcharse unos días del pueblo hasta que la situación se calme.

Paliza

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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José fue agredido por un grupo de menores la noche del 10 al 11 de julio. El día siguiente interpuso una denuncia en la comisaría pero, quiere modificar el atestado porque cree que tiene algunas faltas de ortografía y algunas imprecisiones en los relatos que ha dado.

El protagonista cuenta que un grupo de 15 menores comenzaron a increparle a él y a su amigos y aunque en un principio parecía que el conflicto iba con todos, se centraron unicamente en él. La paliza duró entre dos y tres minutros, le pegaron entre cinco y seis personas y considera que llegaron a participar supuestamente diez personas.

Además, durante los golpes, le dieron latigazos con un cinturón y en uno de ellos casi le da en el ojo por lo que "ve de milagro". Según relata. El afectado llamó de inmediato a la policía y alegó que el ataque fue fortuito y que no conocía de nada a los agresores.

Fran se encontraba en el grupo de afectados, explica que fue a saludar a un amigo y comenzaron a molestarle. Cuando pidió que parara, comenzaron a pegarle puñetazos. Actualmente tiene una lesión en el cráneo por esta brutal paliza. Los médicos están valorando si debe o no pasar por quirófano.

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