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Luis Perera asegura que Fina García le ha dejado una lección de vida tras su fallecimiento

Fina García ha fallecido a causa de un cárcer contra el que llevaba luchando cuatro años. Sin embargo, en medio del dolor logró sacar fuerzas para seguir sintiéndose viva, luchar y tener fe hasta el final.

Fina

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Fina García ha estado luchando contra el cárcer durante 4 años. La joven sevillana de 27 años que se encontraba en cuidados paliativos ha fallecido a las 5:40 de esta madrugada, pero no sin antes dejar una emotiva despedida y lección de vida en la que sentenciaba que se había ido feliz y plena.

En fase terminal, Fina pudo cumplir su último deseo de volver a la playa, a la que ha considerado su casa muchos años, La Antilla en Huelva. Rodeada de sus amigos y familiares hasta el último momento, la protagonista se despide agradeciendo todo lo que la vida le ha brindado. Hasta sus últimos días, consideró que había hecho del hospital su segunda casa y que tanto el equipo de sanidad como su gente la han tratado con mucho cariño.

Al final de su carta deja claro lo que quiere que sus seguidores se lleven "La importancia de decir las cosas, de demostrar cariño y no dejar un "te quiero" para mañana".

Luis Perera, voluntario de la fundación 'Ambulancia del deseo' asegura que le ha dejado una lección de vida por la claridad que tenía en su mente y las ganas y el cariño con el que afrontaba la vida. "Cada uno lo afronta de una manera diferente" alega Luis sobre la muerte. Pero, con Fina ha sido diferente, ella tenía claro que quería dejar una huella de amor en sus seres queridos.

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