Al asesino de Facundo le esperaba un coche rojo para huir: tenían un plan

El asesinato de Facundo, de 37 años, en el barrio madrileño de Las Tablas sigue dejando nuevos detalles sobre la investigación. El autor del crimen, que aún no ha sido identificado, habría contado con la ayuda de un coche rojo que le esperaba para facilitar su huida.

Las cámaras de seguridad se han convertido en una pieza clave para esclarecer lo sucedido. Según las primeras pesquisas, el vehículo escapó en dirección este tras girar en la esquina de la urbanización donde ocurrió el crimen. Los investigadores ya han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de una farmacia, un colegio y una autoescuela situados en la zona, correspondientes a la mañana del martes.

El agresor actuó con el rostro medio oculto. Llevaba gafas de sol, una gorra y ropa oscura, una vestimenta con la que, presuntamente, pretendía dificultar su identificación por las cámaras. Según la investigación, logró acceder sin levantar sospechas a la urbanización, se dirigió directamente a la vivienda de la víctima y le roció con un spray de gas pimienta antes de asestarle hasta doce puñaladas con un cuchillo de cocina.

Tras el ataque, huyó a la carrera y se subió a un coche rojo que le esperaba a apenas diez metros del lugar del crimen. El periodista especializado en sucesos Carlos Quílez ha señalado que los investigadores continúan reconstruyendo los últimos movimientos de la víctima y analizando la información de su teléfono móvil. Por el momento, una de las principales conclusiones de la investigación es que el agresor actuó siguiendo un plan previamente preparado.

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