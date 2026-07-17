Sara Rodríguez desvela el estado de Álex Baena antes de la gran final: "Está muy tranquilo y confía en el equipo"

Sara Rodríguez es la madre de Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid y de la Selección Española. Hoy hemos contactado con ella, dos días antes de la gran final del Mundial de fútbol 2026 contra Argentina para conocer un poco más a su hijo y como afrontarán todo de cara al domingo.

Alex comenzó desde pequeño jugando a este deporte en las categorías inferiores del Villareal en Castellón. Tuvo que alejarse de su familia y eso le costó un poco sobrellevarlo. Aún así siempre contó con su apoyo y con el de su hermano Miquel, quien pensando en su sueño, optó por proponer a la familia que si hacía falta se mudaban con él, pero que el futbolista no podía abandonar su sueño.

Sus seres queridos están ya allí, en Dallas, Nueva York, donde se convive con un ambiente lleno d emoción e intriga por este histórico evento deportivo que está a punto de vivirse. "Son muchos días y tienen muchas tardes libres" explica Sara alegando que con prudencia los jugadores pueden salir.

La madre del futbolista afirma que "Álex está muy tranquilo, confía en el equipo" y siguiendo las órdenes del entrenador. Saben que es un partido más, pero, además, confía en la Selección y en las capacidades que tienen.

"A María la tiene muy presente" a María Caamaño, la niña que falleció de cáncer y que tanta admiración sentía por Baena. La familia y el propio deportista han tenido una conexión muy bonita con ella y saben que le dará fuerzas en la final. "El destino me lo tenía preparado con ella" así lo considera el centrocampista.

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