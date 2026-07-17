Carlos Alsina se despide de la primera franja matinal: "Sed comprensivos"

Carlos Alsina, uno de los periodistas y locutores de radio más queridos de España, pone hoy el punto final a la franja matutina de la información. A partir de ahora, comenzará a las diez de la mañana

Desde su querida silla en Onda Cero y frente al micrófono que le ha acompañado durante tantos años, pide una única cosa: "Sed comprensivos y dejadnos ir", y se despide con una pregunta muy emotiva: "¿Cómo se pone fin a una relación de 11 años?".

Alsina reconoce que este tiempo ha estado marcado por innumerables vivencias, tanto personales como profesionales. "Graduaciones, mudanzas, nacimientos, separaciones y entierros. Fueron pasando cosas a lo largo del tiempo", recuerda, haciendo balance de una etapa en la que ha acompañado cada mañana a millones de oyentes.

Su compañero Roberto Brasero asegura que lleva bien "el madrugón", pero destaca una faceta que pocos conocen: "A pesar de haber hablado para miles de personas, es muy tímido. Le gusta más escuchar que hablar" aunque parezca mentira.

Tras más de 17.000 horas de radio en directo, Carlos Alsina ha dicho adiós rodeado del cariño de sus compañeros, con una despedida tan especial como él: una barbacoa y mariachis para poner el broche final.

Durante todos estos años ha sido la voz que ha acompañado el despertar de una España que madruga. Con su característica cercanía y capacidad para escuchar, deja una huella imborrable en la radio española y en varias generaciones de oyentes.

Goyo Jiménez, compañero y amigo desde hace años, destaca precisamente esa discreción que siempre ha caracterizado a Alsina: "Es muy reservado", esa es su esencia. Casi ninguno de nosotros sabe demasiado de él, de lo discreto que es. Y, aun así, nos sigue poniendo nerviosos, en el buen sentido".

Hoy Carlos Alsina se despide de los micrófonos de la primera hora de la mañana, pero su legado permanecerá en la memoria de quienes lo han escuchado cada mañana.

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