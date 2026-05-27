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FINAL DE MASK SINGER | David Cantero, primero de los cuatro desenmascarados de la gran Final

Mucho ritmo

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

La cantante ha disfrutado de una noche inolvidable en la que ha repasado su trayectoria y ha presentado sus nuevos proyectos.

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

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La presencia de Melody en El Hormiguero ha llenado la noche de música, energía y recuerdos. La artista ha compartido experiencias personales y profesionales en una entrevista cercana y divertida.

La entrada de la cantante no ha podido ser más espectacular. En una caja, como si de una muñeca se tratase, la invitada ha cantado y bailado para presentar de la mejor manera posible su nuevo single, una versión más marchosa del mítico 'Ilarié' de Susa.

¡Menudo ritmo! Melody monta una fiesta en El Hormiguero con 'Ilarie'

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su último viaje a Estados Unidos. Ella, según ha reconocido, tiene pánico a volar y ha desvelado cómo consigue lidiar con este miedo.

Además, también ha habido tiempo para hablar sobre la participación de la cantante en El Desafío. El presentador ha mostrado imágenes en exclusiva mientras la invitada ha relatado cómo ha sido su experiencia.

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