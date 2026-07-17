¿Pondrá en peligro el humo negro de Nueva York la final del Mundial 2026?

Está a punto de celebrarse uno de los acontecimientos históricos más importantes del fútbol español. Por segunda vez en 16 años, España alcanza la final del Mundial con el objetivo de conquistar el título, esta vez frente a Argentina. El esperado enfrentamiento se disputará en Dallas, Nueva York.

Sin embargo, la oleada de incendios forestales que afecta al sur de Canadá está provocando que una enorme capa de humo negro cubra la ciudad, una situación que podría poner en riesgo la celebración del encuentro. El panorama es preocupante y complejo, aunque las lluvias previstas para los próximos días podrían ayudar a mejorar la calidad del aire y reducir la presencia de humo.

Han recomendado no hacer deporte al aire libre, sobretodo personas con problemas cardiacos o respiratorios y personas mayores. "Ha mejorado la situación" y "Por suerte el cielo se ve algo más despejado" aunque queda algo de bruma alega Ronen Suarc desde Nueva York.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas